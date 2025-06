Kreml trotzt Sanktionen: Russlands Export boomt

Immer wieder brüstet Moskau sich damit, sich an die Sanktionen gewöhnt und andere Märkte erschlossen zu haben. Und tatsächlich dürfte die Kriegskasse von Kremlchef Wladimir Putin für seine Invasion in der Ukraine mit Exporterlösen von rund 330 Mrd. Dollar (285 Mrd. Euro) im Vorjahr „gut gefüllt“ bleiben. Dies berichtet das Magazin unter Berufung auf eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.