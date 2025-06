Zahl der Waffenbesitzer stieg um ein Viertel an

Nach dem Amoklauf in Graz soll nun das heimische Waffengesetz verschärft werden. Strengere Regeln könnten den rasanten Anstieg bei Pistolen, Gewehren und Co. einbremsen. Vor allem in Oberösterreich sind aktuell viele Schießwerkzeuge im Umlauf, sogar mehr als in der Bundeshauptstadt.