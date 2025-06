Todes-Übergängen werden noch im Juni überprüft

Eine regelmäßige Kontrolle der Bahnübergänge ist in Oberösterreich zwar vorgesehen, aber nach tödlichen Unfällen drücken alle aufs Tempo. So auch in Eferding und Ottensheim, wo zwei sechsjährige Buben beim Radeln von Zügen getötet worden waren. Jetzt wird noch dieses Monat eine Begehung stattfinden und diese vielleicht sogar ausgeweitet.