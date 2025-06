Seit 2008 heißt es am Nova Rock „Spritzer Marsch!

Gemüse, Wurst, Käse und Nudeln aus der Gegend

Gartner ist aber nicht der Einzige in der Region, der seine Produkte am Nova an den musikbegeisterten Mann und die musikbegeisterte Frau bringt. In der Genuss Arena bieten heimische Produzenten und Landwirte ihre Waren an. Hier sollen Besuchern die Möglichkeit haben, regionale Produkte kennenzulernen und zu genießen. So sind Wolf Nudeln genauso dabei, wie die Teigwaren der Familie Fleischhacker aus Pamhagen, Produkte der Fleischerei Karlo oder Köstlichkeiten vom Mangalitzaschwein aus dem Gowerlhaus in Illmitz.