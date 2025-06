Camping-Tourismus nimmt gehörig Fahrt auf

Chancen in Auslandsmärkten

Die Initiative geht in die Umsetzung. Eine Qualitäts- und Vermarktungsoffensive, das Erschließen von „Potentialplätzen“ mit neuen Betreibern sowie eine Novellierung des Camping- und Mobilheimgesetzes stehen auf der Agenda. Tourismusreferent Hans Peter Doskozil sieht Chancen vor allem in den Auslandsmärkten wie Deutschland und den Niederlanden: „Dort rücken wir unser Naturangebot stärker in den Fokus.“