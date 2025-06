Am Freitag wartet das Duell mit dem Olympiasieger

Neue Kooperation, neue Möglichkeiten

Von der Schweiz geht es direkt weiter nach Osttirol, wo man sich in dem auf 1900 Meter gelegenen Hotel Hochlienz dank einer neuen Kooperation im Höhentrainingslager auf die, am 9. Juli in Steyr beginnende, Tour of Austria vorbereiten wird. Die Ziele dort? „Sollten wir es tatsächlich schaffen, einen unserer Fahrer in die Top-10 des Gesamtklassements zu bringen, wäre das so etwas wie ein Sieg für uns“, erklärt Renger.