Diese Zigarettenmarken werden demnächst teurer

Mehr als jede zehnte „Tschick“ aus dem Ausland

Elf Prozent der hierzulande gerauchten „Tschick“ kommen aus dem Ausland und sind nicht in Österreich versteuert. Der Anteil ist geringer als früher, als er über 15 Prozent betrug. Denn in den Nachbarstaaten Ungarn, Tschechien und Co. sind Zigaretten mittlerweile nicht mehr deutlich günstiger. Ändert sich das, könnten Einfuhren billigerer Tabakwaren aber wieder zunehmen.