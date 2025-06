Gestresster Postler unterschrieb RSb-Briefe selbst

„Ich hatte so viel zu tun“

Auf wiederholte Nachfrage von Richterin Sabrina Tagwercher nach dem eigentlichen Grund für den Amtsmissbrauch gibt der Beschuldigte an, überfordert gewesen zu sein. „Ich arbeitete jeden Tag bis 19 Uhr. Ich hatte so viel zu tun, immer waren etliche persönlich zuzustellende Schriftstücke dabei.“