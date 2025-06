Kunstvoll! Heukämpfer schmuggelte Bild ins Louvre

Vom Louvre ins Heu

Der „African Sokrates“ muss jetzt eine andere Kunst zeigen – nämlich seine Kampfkunst! Denn Adam Laffey, so sein richtiger Name, steigt diesen Freitag bei Sparta Royale 4 in der Wiener Ariana-Halle in den Ring aus Heu. Und dort herrschen ganz eigene Gesetze, wird mit MMA-Handschuhen über mehrere Runden nach Boxregeln gekämpft. Rau, brutal, mitunter blutig geht es da zur Sache. Definitiv nichts für Zartbesaitete!