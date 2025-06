Jetzt winkt rot-weiß-rotes Semifinale in Grado

Das bislang einzige Aufeinandertreffen mit Federica Urgesi (It) im Oktober 2024 beim ITF-Turnier in Santa Margharita di Pula auf Sardinien (It) hatte Julia Grabher eher in keiner so guten Erinnerung. Damals gewann die Vorarlbergerin Satz eins zwar klar mit 6:1, danach machte ihr aber eine Bauchmuskelzerrung zu schaffen und nachdem die Vorarlbergerin den zweiten Satz 4:6 verloren hatte, musste sie aufgeben.