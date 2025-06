Heftige Kritik aus Österreich am FIA-Boss!

„Erosion des Rufs der FIA für kompetente Führung!“

Zuvor hatte sich der ÖAMTC mit einem Brief an weitere Mobilitätsclubs gewandt und diesen auch an die Mobilitätsabteilung des FIA World Council geschickt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. „Sie riskieren, weiter zur Erosion des Rufs der FIA für kompetente und transparente Führung beizutragen“, hieß es darin. Es könne kein Zufall sein, dass für die FIA-Wahlen relevante Änderungen von der FIA-Führung zur gleichen Zeit vorangetrieben werden, in der der amtierende FIA-Präsident seine Absicht angekündigt hatte, bei diesen Wahlen zu kandidieren. Schmerold bemängelte, dass in der FIA derzeit keine „Good Governance“, also eine gute Führung, herrsche.