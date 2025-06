Kendall Jenner trotzt im XXS-Bikini Wüstenhitze

Während so manch einem nur beim Gedanken an Sommerhitze die Schweißperlen auf der Stirn stehen, machen Kendall Jenner selbst die Temperaturen in der Wüste nichts aus. Die Model-Schönheit weiß nämlich: wenig Kleidung, ein Sprung ins kühle Nass und coole Posen am Pool sind meist das beste Rezept, um nicht ins Schwitzen zu kommen.