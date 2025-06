Dieser Ex-„Bulle“ wechselt innerhalb Deutschlands

„... bei so einem Traditionsverein wie dem FC Hansa!“

„Ich freue mich unglaublich darauf, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und bin sehr stolz, diesen Schritt bei so einem bedeutenden Traditionsverein wie dem FC Hansa machen zu dürfen“, so Wallner. „Gemeinsam mit der Mannschaft werde ich alles für die Fans und die Stadt auf dem Platz lassen, um zusammen erfolgreich zu sein.“