Maskierte überziehen Nordirland mit Hassverbrechen

Hunderte maskierte Randalierer hatten in Ballymena in den beiden vorangegangenen Nächten die Polizei unter anderem mit Brandbomben, einem Beil und Ziegelsteinen attackiert. Dabei wurden demnach 32 Beamte verletzt, Häuser und Autos brannten lichterloh. Im benachbarten Larne sei ein Freizeitzentrum in Brand geraten. Neun Polizeibeamte kamen dabei zu Schaden. Videos machen die Runde, in denen maskierte Jugendliche am Mittwochabend die Fenster des Gebäudes einschlagen.