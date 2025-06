Neo-Bürgermeister stirbt mit 58 Jahren daheim

Man kann es in der Gemeinde Irnfritz-Messern im Bezirk Horn noch gar nicht so richtig fassen: Nach nur wenigen Wochen im Amt fand Neo-Bürgermeister Karl Weiß, der Hermann Gruber nach 30 Jahren folgte, plötzlich und unerwartet am 11. Juni den Tod. Der beliebte Landwirt war seit Juli 2022 als Vize tätig. Er lebte alleine in der kleinen Katastralgemeinde Wappoltenreith, wo er zudem Ortsvorsteher war.