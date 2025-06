Job-Festival hat Tausende Menschen begeistert

Seit mehreren Wochen läuft das Future Fit Festival, bei dem Wiener die Gelegenheit bekommen, in verschiedene Jobs hineinzuschnuppern – wir haben regelmäßig berichtet. Die Bandbreite der Veranstaltungen reichte von großen Highlight-Events zu Pädagogik, Pflege, IT und Digitalisierung, Klima und Nachhaltigkeit sowie für Frauen bis hin zu Kleingruppen- Workshops, in denen mitgearbeitet werden kann.