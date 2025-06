Verletztes Unfallopfer rief seinen Papa an

Spurrillen brachten Biker zu Fall

Dabei kippte das Motorrad aufgrund von Spurrinnen nach links weg, wodurch der 22-Jährige die Herrschaft über das Motorrad verlor und zu Sturz kam. Er kam dabei in der links neben der Fahrbahn angrenzenden Wiese schwer verletzt zu liegen. Nach dem Unfall rief er seinen Vater (58) an, welcher die Rettungskette in Gang setzte und zum Unfallort kam. Der 22-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch das RK und einer ärztlichen Versorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in das UKH Salzburg geflogen.