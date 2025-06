Die „Flug-Odyssee“ eines jungen Unfallopfers

Krems: Kein Akut-MRT verfügbar

Doch die Realität an diesem Tag war härter als jeder Algorithmus. Denn in Meidling tobte der Ausnahmezustand. Akut-Schwerverletzte in paralleler Versorgung machten eine Aufnahme unmöglich. Die „Odyssee“ ging weiter. In Krems stabilisierten die Ärzte den jungen Mann weiter – doch das dringend benötigte Akut-MRT war nicht verfügbar.