„Ich bereue meine Entscheidung in keiner Weise“

Schwierige Umstellung

Die Fußacherin, die sich 2023 in Chengdu (Chn) die Goldmedaille bei der Universiade mit 6107 Punkten Siebenkampf-Gold holen konnte und vergangenes Jahr bei der Europameisterschaft in Rom (It) am Start war, hatte sich nach der vorigen Saison entschieden eine Mehrkampfpause einzulegen und ihren Fokus voll auf den Sprint zu legen.

„Allerdings sind die Ergebnisse bisher noch überhaupt nicht das, was ich mir erhofft habe“, räumt die Heeressportlerin, die erst spät in die Freiluftsaison eingestiegen war und mit einer Jahresbestzeit von 11,70 Sekunden um 22 Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung geblieben war, unumwunden ein. „Dennoch bereue ich meine Entscheidung in keiner Weise. So ein Wechsel braucht einfach seine Zeit und ich habe von mehreren Kolleginnen gehört, dass sie im ersten Jahr nach so einem Umstieg zwei, drei Zehntel langsamer gelaufen sind.“