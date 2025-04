Rekord-Siebenkämpferin fehlt beim Kult-Meeting

„Natürlich wäre ich gerne beim Jubiläum dabei gewesen“, verrät diedie Fußacherin. „Allerdings liegt mein Fokus in dieser Saison nicht auf dem Mehrkampf, sondern auf dem Sprint. Natürlich hätte ich in Götzis antreten können. Würde ich den Wettkampf voll durchziehen, hätte das aber Auswirkungen auf das Sprinttraining. Wenn ich in Götzis starte, will ich eine absolute Topleistung zeigen.“