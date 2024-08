Österreich ist bei Künstlicher Intelligenz planlos

Schlechte KI-Systeme können „halluzinieren“

„Man muss dem Thema auch die notwendige Bedeutung geben, weil sonst wird es so sein, dass wir in dem Bereich wahrscheinlich nicht die großen nächsten Schritte in der Zukunft machen werden.“ Die Wissenschaft habe schon in der Vergangenheit vielfach beklagt, dass zu wenig echte Kraft in die Systeme und die Strukturen gesteckt wurde. Ein besonderes Augenmerk müsste dabei auf die Qualität von KI-Systemen gelegt werden, sagt Kohlberger. „Es gibt sehr viele KI-Systeme, die beginnen irgendwann zu halluzinieren. Das heißt, die spucken dann ein falsches Ergebnis aus.“ Es braucht Qualitätssicherungssysteme und die seien im KI-Bereich besonders herausfordernd.