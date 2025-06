Austria Salzburg angelt sich einen Ex-Profi

Für BSK-Coach Thomas Schnöll ein herber Verlust: „So einen musst du erst ersetzen. Aber es freut mich, dass über uns jemand den Sprung in den Profibereich schafft.“ Denn vor seinem Engagement im Pongau kickte der Oberösterreicher in der OÖ-Liga (vierthöchste Spielklasse). Nun kehrt er wieder in die zweite Liga zurück, wo er in 82 Spielen für den LASK, Blau-Weiß Linz, Vorwärts Steyr und Amstetten 17 Tore erzielen konnte.