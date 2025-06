Wo Angst um die Zukunft zum Nachfrage-Turbo wird

In Oberösterreich beschäftigt die Wiener Städtische aktuell 336 Mitarbeiter. 20 neue Kollegen will man heuer für den Vertrieb aufnehmen, um auch für anstehende Pensionierungen gut aufgestellt zu sein. Außerdem gibt’s auch Platz für zehn Lehrlinge. An der Spitze der Landesdirektion wird mit Jahreswechsel eine Rochade vollzogen: Erhartmaier geht nach 24 Jahren im Unternehmen in Pension, Klaus Riener, seit 1. Juni stellvertretender Landesdirektor, übernimmt dann.