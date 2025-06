Höll verpasst den Siegeshattrick in Leogang

Bei den Juniorinnen legte Rosa Zierl beim Mountainbike-Weltcup in Leogang mit ihrem ersten Sieg im Downhill vor. „Ich bin voll glücklich, habe den Lauf genossen“, freute sich die Tirolerin und meinte sicher: „Die Vali (Anm. Höll) schafft’s auch.“ Damit sollte sie jedoch nicht recht behalten. Die Lokalmatadorin landete nach zwei Siegen in den beiden Vorjahren und dem Gewinn der Quali am Freitag im heurigen Finale nur auf Rang drei.