Matthias Mayer wird Vizepräsident im Skiverband

„Das ist wirklich einzigartig in Österreich!“, freut sich Kärntens Verbandsboss Dieter Mörtl. Denn mit Olympiasieger Matthias Mayer ist ab sofort ein dreifacher Olympiasieger einer seiner vier Vizepräsidenten: „Wir hatten im alpinen Bereich Bedarf und da habe ich sofort an Matthias gedacht. Nach kurzer Überlegung hat er mir zugesagt.“ Und bei der Jahreshauptversammlung gestern in Bad Kleinkirchheim gab es keine einzige Gegenstimme.