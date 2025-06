Berüchtigtes Elend-Lager in Syrien aufgelöst

Laut der Beobachtungsstelle, die seit Jahren mit einem engen Netzwerk von Informanten über den Konflikt in dem früheren Bürgerkriegsland berichtet, lebten zu Spitzenzeiten vor fast zehn Jahren rund 90.000 Vertriebene in dem Camp. Die humanitäre Lage in dem Camp galt als prekär. Hilfsorganisationen konnten das Lager nur schwer erreichen.