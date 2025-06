Juwel Jano trägt weiterhin das Trikot der Roten

Jánó, von seinen Mannschaftskollegen „Zizi“ genannt, stieß im Februar dieses Jahres zum GAK und kam in 14 von 16 möglichen Partien zum Einsatz. Besonders durch seinen Spielwitz und seine Dribblingstärke konnte sich Jánó auszeichnen. Beim GAK erzielte der ungarisch-österreichische Doppelstaatsbürger, der zuletzt beim 1:0 von Österreichs U21 gegen Lettland eingewechselt wurde, zudem sein erstes Bundesligator und war immer wieder knapp an weiteren Treffern dran. Ursprünglich war der Leihvertrag bis Ende Juni befristet – nun konnte sich der GAK mit Stammverein Salzburg auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr einigen. Damit bleibt Jánó auch in der Saison 2025/26 Teil der Rotjacken.