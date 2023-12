Skandal um Bank: 70.000 Euro Schweigegeld erpresst

Alles wird überprüft

Noch nicht abgeschlossen sind die Erhebungen in weiteren Verfahren. Unter anderem werden Abschlussprüfer der Bank verdächtigt, Bestätigungsvermerke in Bezug auf die Commerzialbank von 2016 bis 2018 unrichtig ausgestellt zu haben. Großteils eingestellt sind hingegen die Ermittlungen gegen 120 Empfänger von dubiosen Bankgeschenken in Gold und Silber.