Herzschlagfinale in allerletzter Sekunde

Unterliga Mitte: Ein „Fernduell“ entscheidet über den Aufstieg. Gössendorf liegt mit 54 Punkten drei Zähler vor Andritz. In der letzten Runde (Sonntag, 17) muss für Torjäger Marcek Gruber & Co. allerdings in Übelbach (6.) zumindest ein Remis her, wenn der Verfolger in Peggau (3.) gewinnen sollte. Denn die direkten Duelle, welche bei Punktegleichheit den Ausschlag geben, sprechen für die Andritzer, die in Gössendorf mit 2;0 gewonnen haben und daheim ein 2:2 verbuchten. Und fünf Andritzer Urgesteine (darunter Neumayer, Lenhart, Becirevic, Stelzer, Hastreiter) wollen ihre Karriere mit dem Titel beenden.