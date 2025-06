Rapid: Der neue Finanz-Boss ist eine Frau!

Dass sie in Deutschland unter die „Top 30 female leaders“ in der Sportwirtschaft gewählt wurde, verdankt sie aber ihrem aktuellen Job als „Global Head of Partnership & Sponsoring“ bei der Allianz in München. Zuletzt verlängerte sie den Deal mit dem FC Bayern bis 2033, baute auch die „Allianz Family of Stadiums“ auf. Dazu zählt – neben München, London, Turin, São Paulo, Nizza, Sydney und St. Paul (US) – ja auch Rapids Heimstätte.