Haliburton wirft Indiana zu Auftaktsieg in Finals

Die Indiana Pacers haben zum Auftakt der NBA-Finals einen Comeback-Sieg bei Oklahoma City Thunder bejubelt. Die als Außenseiter in Spiel eins im „best of seven“ gestarteten Pacers lagen am Donnerstag (Ortszeit) praktisch über das gesamte Spiel in Rückstand, ehe Tyrese Haliburton 0,3 Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Wurf verwertete.