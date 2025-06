Macheten-Attacke: Blutiger Revierkampf um Drogen

Beim Geldeintreiben angeschossen

In Erinnerung ist noch, wie am 14. Jänner im Linzer Stadtteil neue Heimat kurz vor 11 Uhr ein Tschetschene (39), der in einem BMW X5 mit tschechischen Kennzeichen saß, angeschossen worden war. Erst zwei Monate später konnte der mutmaßliche Täter, ein Nordmazedonier (43), in der Schweiz verhaftet werden. Das Opfer wollte angeblich Schulden aus Drogengeschäften eintreiben. Und der Tschetschene hatte zuerst einen Syrer (43) als den Schützen bezichtigt.