ÖVP-Bürgermeister Riedl klagte gegen pinke Jugend

„Ein Grundstück riedln, weißt du, was das heißt?“, fragt die Junos-Chefin Sophie Wotschke im Nationalratswahlkampf 2024 Besucher einer pinken Wahlkampfveranstaltung. „Vergabe ohne gesetzliche Regeln, Gemeindeschieberei, Freunderlwirtschaft“, antwortet das Gegenüber. Andere Befragte haben ebenfalls gleich eine Intention. „Bürgermeisterposition ausnutzen dafür, um sich selbst am Steuergeld zu vergehen“, sagt einer. Und wo kommt das häufig vor, will Wotschke wissen. „Na, in Niederösterreich und bei der ÖVP“, so die Antwort. Das Video ist weiterhin auf Instagram aufrufbar (siehe unten).