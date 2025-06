Junge Wienerinnen mit Konzerttickets abgezockt

„Ich weiß ja, dass viele Betrüger unterwegs sind“

Im normalen Verkauf war jedoch nichts möglich – die Karten für den Auftritt des Superstars waren in Windeseile vergriffen. Auch andere Plattformen boten – und bieten immer noch – Tickets um unverschämte Preise von mehr als 500 Euro pro Person an. Also begab sich Melissa auf die Suche im Internet – mit aller Vorsicht: „Ich weiß ja, dass viele Betrüger unterwegs sind“, erzählt sie der „Krone“. Sie wurde zuvor noch von Freunden gewarnt. Am Ende tappte die junge Frau trotz aller Vorsicht dennoch in die Falle.