Der „Stahlstadt-Pionier“ wird 90 Jahre alt

Fasziniert vom Stahl

Gsöllpointners Kunst, in der Präzision eine wichtige Rolle spielt, kreiste von Anbeginn an um Raum und Metall: Nach seinem Studium an der Wiener Angewandten war er für die voestalpine tätig, lernte Gussverfahren kennen. daraus entwickelte er neue Gusstechniken für Skulpturen. Er unterrichtete auch Studierende der Kunstschule in der voest-Lehrwerkstätte.