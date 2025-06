Suche nach Maddie läuft wieder: Folgt Durchbruch?

Der Deutsche ist seit einigen Jahren der Hauptverdächtige im Fall der vermissten Maddie McCann. Die damals dreijährige Britin war im Jahr 2007 in einer Ferienanlage in Portugal verschwunden, bis heute ist das mutmaßliche Verbrechen ungelöst. B. lebte damals in der Nähe des Ferienorts Praia da Luz, wo Maddie verschwand. Gegenüber einem Bekannten soll Christian B. die Tat gestanden haben. Die Polizei soll bei dem 48-jährigen Deutschen offenbar eine Festplatte gefunden haben, die neue Anhaltspunkte liefern könnte.