Bergsport wird sich in Zukunft deutlich verändern

Die Auswirkungen werde man laut dem dritten Positionspapier der Experten des Forums „Klima.Sport.Schnee“ vor allem im Bereich des Bergsports spüren. Das Expertenforum besteht aus 14 Klima- und Sportforschungseinrichtungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Laut aktuellen Berechnungen betrage die mittlere Erwärmung seit vorindustrieller Zeit bis Ende 2024 in Österreich 3,1 Grad, in Deutschland 2,5 Grad und in der Schweiz 2,9 Grad Celsius.