240-Mio.-Angebot abgelehnt: Mega-Wechsel geplatzt!

Rekorddeal geplatzt! Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird Bruno Fernandes nicht nach Saudi-Arabien gehen. Und das, obwohl er bei Al-Hilal in drei Jahren rund 240 Millionen Euro verdienen hätte können. Zudem war man bereit, eine Ablösesumme in der Höhe von 120 Millionen Euro an Manchester United zu überweisen. Damit wäre er der teuerste Verkauf in der Geschichte des Premier-League-Klubs gewesen.