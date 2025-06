Voestalpine steckte Rückgang beim Umsatz gut weg

Fokus auf regionale Produktion

Was auffällt: Auch wenn der Konzern in Linz und Leoben-Donawitz aktuell sein Milliarden-schweres Investitionsprojekt zur grünen Stahlerzeugung umsetzt und damit ein Bekenntnis zum Standort abgibt, verschärft man zugleich die sogenannte Local-for-local-Strategie, die bedeutet, dass man näher zu den Kunden rückt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden daher Projekte in Ägypten, Indien, Brasilien und Nordamerika umgesetzt. In Caxias do Sol (Brasilien) wird aktuell ein Logistikzentrum gebaut. In Kairo entstand eine lokale Weichenfertigung. Für die Errichtung der ersten ägyptischen Hochgeschwindigkeitsstrecke liefert die Voestalpine rund 260 Hochgeschwindigkeitsweichen samt Weicheninstandhaltungssoftware.