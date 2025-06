Heimathaus stand nachts lichterloh in Flammen

Sirenen heulten auf

Kurz bevor ein beschaulicher Sonntag in Stinatz zu Ende ging, brach mitten in der Nacht Hektik aus. Im Heimathaus hatte sich Feuer entzündet – nur wenige Augenblicke später stand das Kulturjuwel in Flammen, das Schilfdach brannte lichterloh. Exakt um 21.22 Uhr ging in der Landessicherheitszentrale die Alarmmeldung ein.