Großes Rätsel | Üble Auswüchse

Großes Rätsel. Sie leistet viel, die Wiener Stadtregierung – und seit gestern ist auch bekannt, dass nach den Gemeinderatswahlen Ende April wie erwartet wieder eine rot-pinke Koalition geschmiedet wurde. Sie leistet viel, aber sie leistet sich auch viel. Und das überschreitet, gerade wenn es um die Großzügigkeit bei der Sozialhilfe geht, oft das, was sich der „normale“, der durchschnittliche Wiener oder Österreicher vorstellen kann. Etwa, dass, wie von der „Krone“ aufgedeckt, in Wien eine syrische Großfamilie mit elf Kindern 9000 Euro netto bezieht – in Form von Familienbeihilfe, Mindestsicherung, Mietbeihilfe und Arbeitslosengeld. Das nennt der SPÖ-Sozialstadtrat ein „Randphänomen“. Auch wenn es nur eine Handvoll Familien betrifft – das schnoddrig als „Randphänomen“ abzutun, das wird nicht reichen. Oder wie heute Conny Bischofberger in ihrer Samstags-Kolumne in der „Krone“ schreibt: „Die Tatsache, dass viele Familienväter und -mütter ein Leben lang arbeiten und nur einen Bruchteil von 9000 Euro verdienen, sorgt für Ratlosigkeit, Zorn und Neid.“ Und vor allem fragt sich unsere Autorin, „warum gerade das rote Wien ein Familienbild bedient, das berufliche und finanzielle Unabhängigkeit von Frauen verhindert“. Das, meint sie, bleibe ein großes Rätsel. Ja, man fragt sich, warum solche „Randphänomene“, warum solche unverständlichen Auswüchse möglich sind.