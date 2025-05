Das ist Mateschitz‘ Gourmet-Tempel nach dem Umbau

Den 4. Juni haben sich die Hangar-7-Mitarbeiter in ihren Kalendern dick angestrichen. Es wird jener Tag sein, an dem der von Didi Mateschitz ins Leben gerufene Gourmet-Tempel in Salzburg Stadt neu eröffnet. Seit Ende letzten Jahres wurden dringend notwendige Sanierungsarbeiten an dem in die Jahre gekommenen Gebäude aus Glas und Stahl durchgeführt. Die beliebte Outdoor-Lounge direkt daneben wurde ebenfalls neugestaltet.