Links gegen Rechts: Hartes Match im Sozialbereich

„Es wird keine soziale Kälte in der Steiermark einziehen“, sagte FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer im Jänner im ersten Interview mit der „Krone“. Dass er eine betont freiheitliche Politik verfolgen wird, war aber klar. So strich er jüngst Notschlafplätze für Ukrainer in Graz.