„Am Ende wird es für alle schlechter werden“

Ausbau von Windkraft: Runter vom Gaspedal

Auch im Bereich Umwelt sorgt der Landesrat für brisante Aussagen: So will er den Windkraft-Ausbau (im Gegensatz zur FPÖ in Kärnten) zwar nicht stoppen, aber bremsen. Ohnehin hat die neue Regierung laut Programm die bisher geltenden, ehrgeizigen Pläne bis 2030 schon nach unten geschraubt: statt in Summe 1000 MW Leistung aus Windkraft sind nun circa 700 geplant.