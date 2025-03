Iran und USA drohen sich gegenseitig mit Angriffen

Teheran bestreitet Bau von Atomwaffen

Die westlichen Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, den Bau von Atomwaffen anzustreben. Teheran bestreitet dies. Jedoch hat das Land in den vergangenen Jahren seine Produktion von angereichertem Uran verstärkt. Die Vorräte des Iran an auf bis zu 60 Prozent Reinheit angereichertem Uran – also nahe der waffentauglichen Qualität von etwa 90 Prozent – sind sprunghaft angestiegen, wie die Internationale Atomenergiebehörde IAEA Ende Februar mitteilte.