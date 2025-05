Grödig will Seekirchens Meisterparty verschieben

Es ist das Spiel der letzten Chance für Grödig. Bei einer Niederlage heute in Seekirchen sind die Hausherren durch und zwei Runden vor Schluss Meister der Salzburger Liga. „Wir wollen niemandem beim Feiern zuschauen. Ich will meine Jungs beim Jubeln sehen“, betont Grödig-Coach Arsim Deliu klar, dass er auf Sieg spielen will. „Wir sind bereit, haben einen Plan!“