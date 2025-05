Tausendsassa steht vor Hattrick im Unterhaus

Violett in vielen Rollen

Seit Samstag steht Croatias Sprung in die 1. Klasse Nord fest. „Ein schönes Gefühl, wenn man einen Verein gründet und es dann schnell schafft“, freut sich der Sektionsleiter. Wie man sich aus der untersten Spielklasse nach oben kämpft, hat Borozni bereits mit der Austria erlebt. Seit den späten 1980er-Jahren ist er Fan, seit 2006 für die Violetten in verschiedenen Rollen tätig: Zeug- und Platzwart, Nachwuchstrainer, jetzt als Teammanager der 1b. Mit der will Borozni heuer in die 2. Landesliga.