Lösung für Mittelschule: Ein Cluster mit Illmitz

Endergebnis: Alle – auch die Lehrer, die sich schon einiges einfallen haben lassen, um ihren Schwerpunkt Englisch, E-Learning und Event-Organisationen in bestem Licht dastehen zu lassen, wollen an einem Strang ziehen. Denn: In einem Cluster (dann unter der Cluster-Leiterin Brigitte Renner) können nicht nur Lehrer getauscht werden. Auch Schüler haben besser die Möglichkeit je nach Interesse und Schwerpunkt der Schulen ihre Bildungseinrichtung zu wählen. Verkehrsverbindung inklusive. An der hapert es derzeit zwischen Pamhagen und Illmitz nämlich noch.