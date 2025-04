„Bringt mir 10 Schüler und es gibt eine 1. Klasse“

Sieben Kinder als Rettung für Schule

Bildungsdirektor Alfred Lehner versuchte den Eltern entgegen zu kommen. Ging sogar so weit, dass er ihnen bis Ende Mai Zeit gibt, noch sieben Schüler zu lukrieren. Schaffen Eltern, Bürgermeister und Schule es sieben Kinder, die bereits woanders angemeldet sind, zurückzuholen, gibt es eine erste Klasse. Das wäre wohl auch die Rettung für die Schule. Denn: Gibt es alle Schulstufen, kann Pamhagen in einen Schulcluster integriert werden. Heißt: Dann kann aus einem Pool von Lehrern geschöpft werden, die eben in mehreren Schulen unterrichten. Vor rund fünf Jahren wollte man seitens des Bildungsministeriums Pamhagen in einen Cluster holen. Damals kam ein striktes „Nein“ von den Verantwortlichen. Wer das genau war, konnte man am Dienstag nicht genau festmachen. Fakt war zu diesem Zeitpunkt aber, dass es mehr als 80 Schüler an der Schule gab. Dementsprechend stand eine Schließung nie im Raum.