Nikotinsteuer soll E-Zigaretten massiv verteuern

Es wäre aber nur ein logischer Schritt, auch die Alternativprodukte ausschließlich in den Trafiken zu verkaufen, meint Hofer. Das würde zusätzlich den Schutz Minderjähriger stärken. „Der unkontrollierte Verkauf gefährdet die Gesundheit unserer Jugend“, warnt der Monopolchef. Denn die Nachfrage nach den Rauch-Alternativen wächst Jahr für Jahr um 50 Prozent. Auch den Trafikanten entgehen damit Einnahmen, wenn E-Zigaretten und Co. unkontrolliert verkauft werden. Experte Rupp erkennt die Problematik ebenfalls: „Die EU will den Anteil der Raucher auf unter fünf Prozent drücken, doch was heißt das für die Trafikanten? Eine Ausweitung des Monopols halte ich für sinnvoll.“